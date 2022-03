Projection en audiodescription : Edmond Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection en audiodescription : Edmond Médiathèque Marguerite Yourcenar, 7 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

La médiathèque Marguerite Yourcenar vous propose une projection en audiodescription du film d’Alexis Michalik, Edmond (2019 ; durée 1h49) le samedi 7 mai 2022 à 15h. Le film plusieurs fois récompensé et nommé, adapté de la pièce de 2016 du même nom, nous embarque en 1897 pour suivre les affres de l’écriture du jeune Edmond Rostand qui, après une pause d’écriture de deux ans, veut se lancer dans l’écriture d’une nouvelle pièce à laquelle personne ne croit et dont il n’a que le titre lorsqu’il propose un rôle au comédien Constant Coquelin : Cyrano de Bergerac. Samedi 7 mai à 15h00 public déficients visuels et public ado-adulte auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Cinéma

2022-05-07T15:00:00+01:00_2022-05-07T17:00:00+01:00

