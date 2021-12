Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Isère, Villages du Lac de Paladru Projection «Eiffel» Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Catégories d’évènement: Isère

Villages du Lac de Paladru

Projection «Eiffel» Villages du Lac de Paladru, 19 décembre 2021, Villages du Lac de Paladru. Projection «Eiffel» Le Pin 116 Route de Virieu Villages du Lac de Paladru

2021-12-19 – 2021-12-19 Le Pin 116 Route de Virieu

Villages du Lac de Paladru Isère Villages du Lac de Paladru EUR Le comité des fêtes de Le Pin vous propose une séance de cinéma avec la projection du film “Eiffel” cflepin38@gmail.com +33 6 75 09 25 56 Le Pin 116 Route de Virieu Villages du Lac de Paladru

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villages du Lac de Paladru Autres Lieu Villages du Lac de Paladru Adresse Le Pin 116 Route de Virieu Ville Villages du Lac de Paladru lieuville Le Pin 116 Route de Virieu Villages du Lac de Paladru