Projection : Edward Hopper Brest, 10 novembre 2022, Brest.

Projection : Edward Hopper

2022-11-10 18:00:00 – 2022-11-10

L’Association des Amis du musée vous propose de découvrir l’œuvre d’Edward Hopper dans le cadre du cycle des films d’art.

Les toiles d’Edward Hopper figurent parmi les plus reconnaissables dans l’art américain, elles sont appréciées, acclamées et restent mystérieuses. A l’occasion de la grande exposition au Whitney Museum de New York (à partir du 22 octobre 2022), Exposition sur Grand Écran présente son nouveau film consacré à l’art, la vie et l’entourage d’Hopper.

Nous découvrirons la personnalité énigmatique derrière le pinceau : ses débuts d’illustrateur, sa femme qui abandonna une carrière artistique prometteuse pour devenir son agent et son succès critique aussi bien que commercial. Mêlant interviews d’experts, extraits de journaux personnels, et une surprenante réflexion visuelle de la vie aux États-Unis, le film donne vie à l’artiste américain le plus influent de l’histoire.

Documentaire réalisé par Phil Grabsky.

Jeudi 10 novembre à 18h et 20h.

Séance organisée par l’Association des Amis du musée, dans le cadre du cycle des

« Films d’art ».

Cinéma « Les Studios », 136, rue Jean Jaurès à Brest.

Tarif : 6,50 euros.

