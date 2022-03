Projection – Écouter/Voir les enfants ! Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium, le mercredi 30 mars à 14:30

Une séance mise en musique par les élèves de premier cycle de l’Ensemble mixte instrumental de l’ENM. Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… **Entrée libre** Projection de l’Odyssée de Choum, de Julien Bisaro (France-Belgique, 2019) Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium 247 cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

