Projection, échanges et ateliers et autour des enjeux alimentaires —————————————————————— ### Le 20 nov. 2021 de 12h à 18h à La Pagaille Lieu : Recyclerie : 15 rue Ernest Renan – Ivry sur Seine Les associations InTerre-Acción et La Pagaille Recyclerie vous proposent un échange autour des enjeux alimentaires « du champ à la poubelle », une projection du court-métrage « Le paradoxe de la faim » dans le cadre du festival AlimenTerre, ainsi qu’une présentation d’exemples d’entraide et d’auto-organisation à Ivry, des ateliers participatifs, discussions et pot zéro déchets ! Le 20 novembre de 12h à 18h à La Pagaille Recyclerie. Entrée libre. Evènement organisé dans le cadre du Festival des Solidarités ternationales. Proposé par les associations InTerre-Acción et La Pagaille Recyclerie La Pagaille recyclerie 15 rue Ernest Renan – Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

