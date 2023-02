Projection échange Nay, 8 mars 2023, Nay .

Projection échange

8 Cours Pasteur Centren multiservices Nay Pyrénées-Atlantiques

2023-03-08 – 2023-03-08

Centren multiservices 8 Cours Pasteur

Nay

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay propose la Projection du film « Des Brebis et des Femmes » de Laurence Fleury. La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Aujourd’hui en Béarn, la moitié des cabanes pastorales sont occupées par des couples ou des familles, et près d’un tiers par de vraies bergères, c’est à dire des femmes qui passent tout l’été en montagne et qui font le même travail que les hommes. Le métier se rajeunit et s’écrit désormais au féminin.

Qu’est-ce qui motive ces femmes dont la plupart sont d’origine citadine, certaines bardées de diplômes, à embrasser cette profession ? Quelles difficultés rencontrent-elles ? Comment parviennent-elles à s’installer ? Et comment sont-elles perçues dans ce milieu rural traditionnel ?

Service culture, lecture publique et ludothèque du Pays de Nay

©Laurence Fleury

Centren multiservices 8 Cours Pasteur Nay

