Projection-échange « Les filles du textile » – « 2022, année des textiles du monde » Archives Nationales du Monde du Travail, 25 mars 2022, Roubaix.

Archives Nationales du Monde du Travail, le vendredi 25 mars à 18:30

Les Archives Nationales du Monde du Travail nous invitent à la projection des « _Filles du textile_ » de Florent Le Demazel suivi d’un échange avec le réalisateur. _Les Filles du textil_ est un film documentaire consacré aux ouvrières du bassin minier ayant travaillé dans les filatures de Roubaix et du Nord ainsi que dans les ateliers de confection du Pas-de-Calais, des années 60 aux années 2000. Les femmes interrogées, pour la plupart filles de mineurs, reviennent sur ce qui les a poussées à chercher du travail à l’usine, sur le passé migratoire de leurs familles, se souviennent de la fatigue des cadences et des horaires, mais évoquent aussi le soulagement d’échapper à la domination domestique du coron. À partir d’archives et de témoignages, le travail ouvrier y est raconté dans sa double vérité, entre exploitation de la force de travail et émancipation collective, à travers la complicité et la solidarité, la combativité des luttes et des grèves, et la construction de soi au contact des autres.

Gratuit

Archives Nationales du Monde du Travail 78, boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Nord



2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T20:30:00