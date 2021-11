Munster Médiathèque de la Vallée de Munster Haut-Rhin, Munster Projection d’une comédie romantique Médiathèque de la Vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Médiathèque de la Vallée de Munster, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Aimons toujours ! Aimons encore ! Et regardons des personnages s’aimer lors de cette projection de comédie romantique !

Places limitées, sur inscription

Aimons toujours, aimons encore, et profitons-en pour passer un bon moment devant une comédie romantique ! Médiathèque de la Vallée de Munster 1 cour de l’abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

