Mittersheim Moselle Mittersheim OtandemO, vous invite à la projection d’un river movie sur le canal de la Sarre à

bord de la péniche l’Argonaute. La compagnie OtandemO effectuera les premiers plans de son court métrage le long du canal de la Sarre avec la participation des habitants du 11 au 25 juin 2022. Ensuite, ce court métrage, consacré à l’irtinérance Mosellane au fil de l’eau, sera projeté dans différents ports dont celui de Mittersheim. Mittersheim

