Strasbourg

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, le samedi 14 mai à 19:00 Gratuit sans réservation

Projection du film réalisé dans les réserves du Musée Zoologique pendant les travaux : déambulation à la lampe torche dans les réserves du musée à l’Union Sociale Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

