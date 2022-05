Projection d’un film pour enfant (3 ans et +) Bfm Landouge Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Dans le cadre de la thématique des abeilles et de la Terre Nourricière, la Bfm de Landouge présente un film animé où un personnage attendrissant mène une vie paisible dans son arbre familiale. Une série d’aventures va l’entraîner loin de chez lui, mais va également lui forger son caractère. Une tendre leçon de courage. Un film pour les 3 ans et + [[https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-pour-enfant-3-ans-et-0](https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-pour-enfant-3-ans-et-0)](https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-pour-enfant-3-ans-et-0)

Sur inscription

Un film d’animation en relation avec la Terre Nourricière. Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc Haute-Vienne

