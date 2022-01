Projection d’un film documentaire – Un pays qui se tient sage (David Dufresne, 2020, 89 min) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Composé à partir du projet collaboratif en ligne «Allo Place Beauvau ?», compilation de vidéos de manifestants blessés, pour lequel David Dufresne a reçu le Grand Prix du Journalisme en 2019, « Un pays qui se tient sage » mène une large réflexion sur le thème des violences policières qui a fortement marqué la société française depuis les manifestations spontanées du mouvement des Gilets jaunes à l’automne 2018. En préambule, le film fait référence aux thèses bien connues du sociologue allemand Max Weber qui, en 1919, définissait l’État par le monopole de la violence physique légitime. À partir de cette perspective classique, sont successivement abordées et discutées les problématiques de la légitimité étatique, du rôle de la police, du devenir de la démocratie. [Bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=FDCnWwan7IM)

Un pays qui se tient sage invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat. Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

