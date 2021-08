Projection d’un film documentaire Médiathèque de Grand Auch, 1 septembre 2021, Auch.

Projection d’un film documentaire

Médiathèque de Grand Auch, le mercredi 1 septembre à 10:15

Partant des collections de manuscrits conservées dans les bibliothèques publiques de France, ce film présente le rayonnement intellectuel et artistique des abbayes au Moyen-Age en décrivant les ordres religieux, la circulation des textes et l’art de l’enluminure. L’IRHT* est spécialisé dans l’étude de la transmission des textes et des manuscrits antiques et médiévaux jusqu’aux imprimés de la Renaissance. (*) IRHT : Institut de Recherche et d’Histoire des Textes

Sur inscription

Patrimoine pour tous ! 38e édition des Journées européennes du patrimoine. Des livres et des hommes, les abbayes à l’époque médiévale de Gilles Kagan et Anne Laurent (2019 – France – 40 mn)

Médiathèque de Grand Auch 12, place Salluste du Bartas Auch Gers



2021-09-01T10:15:00 2021-09-01T11:00:00