La Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet vous propose de regarder un film documentaire à 15 h à le samedi 26 novembre, pour tout public, à partir de 7 ans. Dans le cadre du mois du film documentaire, assistez à la projection d'un documentaire animalier sur les traces d'un félin, au cœur du massif jurassien. Inscription appréciée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires. Téléphone : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr

