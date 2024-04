Projection d’un film d’animation Munster, vendredi 24 mai 2024.

Projection du film d’animation la grande battle de monstres réalisé par les enfants de la Pépinière.

Projection du film d’animation la grande battle de monstres réalisé par les enfants de la Pépinière. Un projet soutenu par la Mairie de Munster, les associations PLVM (Périscolaires et Loisirs de la Vallée de Munster) et le RECIT (le Réseau Est Cinéma Image et Transmission). Un projet de la Pépinière avec Kevan, auteur-illustrateur

Film d’animation

Tout public / 1h / Gratuit, entrée libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 17:30:00

fin : 2024-05-24 18:30:00

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

