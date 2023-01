Projection d’un dessin animé surprise Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Projection d'un dessin animé surprise
2, Place de Newquay Médiathèque L'Ourse
Dinard
2023-01-25

Ille-et-Vilaine Sur la thématique « Elles sortent du cadre ». Ce trimestre, les femmes sont à l’honneur ! Qu’elles soient scientifiques, artistes, personnages de fiction, ou simplement engagées pour l’égalité des genres et la lutte contre les stéréotypes, elles ont toutes contribué, depuis des siècles, chacune à leur échelle, à faire évoluer les mentalités et la place des femmes dans la société… PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ SURPRISE

Et si des princes, qui n’avaient de charmant que l’apparence, étaient transformés en nains ; et si la véritable beauté d’une princesse se trouvait dans son âme plutôt que dans son physique… Le conte de Blanche-Neige revisité à la sauce contemporaine ! Intergénérationnel 6 ans et plus

Durée : 1 h 33

