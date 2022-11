PROJECTION – DU TEMPS DE LA GUERRE Anould Anould Catégories d’évènement: Anould

Du temps de la guerre, un film de Jacques Cuny

A l’invitation de l’association A’Nould les idées, en écho aux évènements de 1944, le vidéaste des Hautes Vosges Jacques Cuny présentera son 11ème film, “Du temps de la Guerre”, réalisé en 2004.

Du temps de la guerre : Juin 1940. Bruit de bottes dans les vallées vosgiennes. Durant plus de 4 ans, les habitants subiront l’occupation, l’évacuation des villages incendiés volontairement, le départ de ceux qui ont été désignés pour intégrer les trains de la mort, puis le retour traumatisant dans les ruines et les terres jalonnées de mines, après la libération.60 ans plus tard, Jacques Cuny a rencontré ces témoins du Temps de la Guerre. Au travers un remarquable récit illustré d’images d’époque et de documents exceptionnels, 45 témoins se succèdent pour évoquer leurs souvenirs de jeunesse, de Saint-Dié au Valtin, de Corcieux à Entre-deux-Eaux, voire à Lapoutroie, sur le versant alsacien du Bonhomme, annexé par les Allemands.

Passeur de savoir : Le chaudronnier

Michel Tisserand, meilleur Ouvrier de France, chaudronnier dinandier, réalise un chaudron en cuivre entièrement à la main, un vibrant hommage au travail manuel.

Entrée libre au chapeau.

