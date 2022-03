Projection du long-métrage Libre de vivre d’Andy Anison La Rotonde Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Projection du film à l’UGC en 2018 et en ligne en 2021, dans le cadre du mois du film documentaire de novembre de niveau international. Soutenu par la Ville de Versailles, en partenariat avec Culture et Cinéma et l’UGC, le long-métrage Libre de vivre, tiré d’une histoire vraie, aborde un sujet sensible (le suicide des jeunes), dans le cadre d’un enseignement participatif innovant, inspiré du milieu professionnel. Sentir davantage la présence de l’autre vivant qu’absent. Car après il est trop tard… Le journal Le Parisien en a parlé : [[https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-le-suicide-des-jeunes-porte-sur-grand-ecran-15-11-2018-7943700.php](https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-le-suicide-des-jeunes-porte-sur-grand-ecran-15-11-2018-7943700.php)](https://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-le-suicide-des-jeunes-porte-sur-grand-ecran-15-11-2018-7943700.php)

Entrée libre

Une école libre participative et innovante française, interconnectée au milieu professionnel, inspire le monde. Mais l’arrivée d’une nouvelle assombrira le tableau, jusqu’à ce que la lumière revienne. La Rotonde 5 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

