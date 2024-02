Projection du film Youpi ! C’est mercredi ! Wingen-sur-Moder, dimanche 24 mars 2024.

Projection du film Youpi ! C’est mercredi ! Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Ciné des petits

A partir de 3 ans De Siri Melchior

0h 40min | Animation

Synopsis et critique Utopia

Où l’on retrouve deux personnages très attachants découverts il y a deux ans et des poussières la petite Rita, débrouillarde et curieuse de tout du haut de ses 4 ans, et son improbable meilleur ami Crocodile, qui en est vraiment un ! On va les suivre dans de nouvelles aventures placées sous le signe du mercredi, le jour où tout est permis.

Début : 2024-03-24 10:30:00

fin : 2024-03-24

29 route de Zittersheim

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est mjc.wingensurmoder@sfr.fr

