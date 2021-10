Projection du film ” WILLY et les gardiens du lac ” dans le cadre du festival “Génération Durable”. Orbec, 27 octobre 2021, Orbec.

Projection du film ” WILLY et les gardiens du lac ” dans le cadre du festival “Génération Durable”. 2021-10-27 – 2021-10-27

Orbec Calvados Orbec

Dans ce premier volet d’aventures « printemps été », Willy est un jeune Verdie, intrépide et surtout impatient de devenir Gardien du lac à l’image héroïque de son père. Mais il faut pour cela surmonter des épreuves avec patience. Ce qui n’est pas la plus grande qualité de Willy ! Mais il ne manque pas de courage. Découvrant que le lac est menacé par une attaque des Bougons, il brave dangers et interdictions, et élabore un plan avec ses amis animaux pour sauver la paix du marais. Un film d’animation de ZsoltPálfi. (Durée 1h10)

Ce rendez-vous culturel s’est développé durablement dans le temps et sur les territoires normands, avec la conviction de faire avancer la question environnementale à travers documentaires, films de fiction ou d’animation. Les images valent mille mots, fixent l’envers du décor, suscitent réflexion et favorisent une prise de conscience positive et constructive. Du 29 Septembre au 28 Octobre, de Bernay à Lisieux en passant par Pont-Audemer, Evreux et le Havre le festival irriguera le territoire normand et sera l’invité de 29 villes hôtes pour rencontrer le public (scolaire et tout public). Alors, comme on dit au cinéma, «Action !» et belles séances à tous.

festival.generationdurable@orange.fr +33 6 23 53 60 10 https://www.festival-generation-durable.fr/

