2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-01 20:00:00

Partant de Suisse, un collectif prend la route en vélo direction la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes. Filmés au plus près, filles et garçons nous plongent dans l'expérience d'une vie nomade et sans entraves, une tentative de s'émanciper de la machine ultralibérale et d'inventer d'autres formes de vie dans un monde abîmé. Les images, douces et poétiques, contrastent avec la violence de notre société. Un film à rebours des schémas qu'on nous propose.

