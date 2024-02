PROJECTION DU FILM « WE ARE COMING » DE NINA FAURE Salle polyvalente Bayon, samedi 16 mars 2024.

Samedi

Projection du film WE ARE COMING un film qui aborde le corps et la sexualité de la femme et comment ces aspects sont devenus des enjeux politique. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec les associations « Arelia » et « Nous toutes » avec une exposition de dessins d’Eric Mie. Conseillé à partir de 12 ans ! Gratuit.

Inscriptions par sms au 06 26 43 65 13Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16

Salle polyvalente Rue de Straelen

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est

