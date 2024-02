PROJECTION DU FILM « VIES-À-VIES » Viols-en-Laval, vendredi 8 mars 2024.

PROJECTION DU FILM « VIES-À-VIES » Viols-en-Laval Hérault

L’association Fabules vous propose, dans le cadre des Toiles du Pic, la projection du film « Vies-à-Vies » (2023 40 mn)

suivie d’une rencontre avec son réalisateur Nicolas Gaidet (naturaliste et chercheur).

L’association Fabules vous propose, dans le cadre des Toiles du Pic, la projection du film « Vies-à-Vies » (2023 40 mn)

suivie d’une rencontre avec son réalisateur Nicolas Gaidet (naturaliste et chercheur).

Ce film propose de découvrir comment se superposent au quotidien les activités des hommes et des animaux sauvages sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. Ce documentaire propose de rentrer sans guide dans l’intimité de plusieurs espèces (loutre, genette, castor, blaireau…), par l’écoute et l’observation de leurs comportements (jeu, repas, sieste…), révélant un entrelac de terrains de vie.

Entièrement réalisé dans un rayon de 10 km autour du Pic Saint-Loup, ces animaux sauvages et libres ont été filmés pendant cinq années dans leur milieu naturel à l’aide de caméras à déclenchement automatique. Ce film est une œuvre originale de Nicolas Gaidet, naturaliste et chercheur en écologie animale, inspirée de son travail dans lequel il interroge la manière dont se construisent les enjeux liés à la faune sauvage (érosion de la biodiversité, risques sanitaires, conflits), pour repenser les modes de régulation de l’espace et des ressources en partage. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie assofabules@gmail.com

L’événement PROJECTION DU FILM « VIES-À-VIES » Viols-en-Laval a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP