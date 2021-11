Projection du film « Venise, le défi technologique » Cherbourg-en-Cotentin, 27 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Projection du film « Venise, le défi technologique » Cherbourg-Octeville Centre culturel Le Quasar Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-27 – 2021-11-27 Cherbourg-Octeville Centre culturel Le Quasar

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Venise est une prouesse de technologie : une ville de pierre qui semble posée sur l’eau. Mais aujourd’hui, la cité est menacée de disparition. Ces cinquante dernières années, tout s’est accéléré. Le niveau de l’eau est monté de trente centimètres et le phénomène des « aqua alta » – les grandes marées qui inondent la ville – s’est intensifié. Pour la communauté scientifique, sauver Venise est désormais une priorité. Une véritable course contre la montre est engagée. Grâce aux expériences menées par les scientifiques et à des reconstitutions en 3D, Venise se dévoile sous des angles inédits. Ce documentaire donne la parole à des chimistes, biologistes, ingénieurs météorologues, mais aussi un maçon plongeur.

Tous public – durée : 86 min.

