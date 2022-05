Projection du film Utama : La Terre Oubliée

2022-05-27 20:15:00 – 2022-05-27 EUR Utama : La Terre Oubliée Vendredi 27 à 20h15 + Sous la glace – 2019/FR/7min (court métrage précédant le film) 1h28 – VOST (BO) – De Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque Dans l'immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu'ici, rien n'a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s'installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l'idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…

