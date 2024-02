PROJECTION DU FILM « UNE VIE À T’ATTENDRE » Valras-Plage, jeudi 25 avril 2024.

PROJECTION DU FILM « UNE VIE À T’ATTENDRE » Valras-Plage Hérault

Réalisé par Thierry Klifa avec Nathalie Baye et Patrick Bruel, ce film retrace l’histoire d’Alex qui tient un restaurant avec son frère, Julien et Camille, sa meilleure amie. Alors qu’il s’apprête à faire sa vie avec Claire, il va recroiser le chemin de son premier amour, Jeanne, 12 ans plus tard.

Réalisé par Thierry Klifa avec Nathalie Baye et Patrick Bruel, ce film retrace l’histoire d’Alex qui tient un restaurant avec son frère, Julien et Camille, sa meilleure amie. Alors qu’il s’apprête à faire sa vie avec Claire, il va recroiser le chemin de son premier amour, Jeanne, 12 ans plus tard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

L’événement PROJECTION DU FILM « UNE VIE À T’ATTENDRE » Valras-Plage a été mis à jour le 2024-02-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE