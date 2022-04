Projection du film « Une porte sur le ciel » de Farida Benlyazid Institut des Cultures d’Islam Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez gratuitement le film « Une porte sur le ciel » de la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid, dans le célèbre Salon Hajjaj de l’Institut des Cultures d’Islam. Film de Farida Benlyazid, Maroc, 1989, 1h47, VOSTFR Après de longues années passées loin de son pays, Nadia retourne au Maroc où son père est mourant. Elle redécouvre progressivement une culture qu’elle a rejeté et se lie d’amitié avec une femme très religieuse qui l’initie au soufisme. Farida Benlyazid, l’une des premières femmes réalisatrices marocaine, filme une génération au croisement des traditions et des civilisations. La projection sera introduite par Marie Pierre-Bouthier, docteure en histoire du cinéma de l’Université Paris 1 et diplômée de l’Ecole Normale Supérieure en Cinéma et Etudes Arabes. Née en 1948 à Tanger, Farida Benlyazid est une critique de cinéma, réalisatrice, scénariste et productrice marocaine. En partenariat avec le Maghreb des Films Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/une-porte-sur-le-ciel/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/une-porte-sur-le-ciel/

