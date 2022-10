Projection du film « Une nuit en Bretagne / Un nozvezh e Breizh » La Martyre La Martyre Catégories d’évènement: Finistre

Finistre La Martyre Dans le cadre du mois du film documentaire, l’association Ti Ar Vro Landerne Daoulaz propose la projection du film : Une nuit en Bretagne, un film de Sébastien Le Guillou. Une nuit en Bretagne, pour quoi faire ? Pour départir le fest-noz d’une réputation de pratique traditionaliste, le voir au contraire comme un fait contemporain, constamment mis à jour.

Le fest-noz est une représentation, celle d’un peuple solidaire, plus collectiviste qu’individualiste, désintéressé par le profit.

Le principe du fest-noz : danser avec tout le monde, et non chacun dans son trip. Partager une pulsation bras dessus, bras dessous, s’envisager comme faisant partie d’un tout, d’une fête, d’une liturgie païenne qui mobilise les forces communes, un moyen de soutenir des causes, des luttes, tous ensemble !

Pour Sébastien Le Guillou le fest-noz est donc éminemment politique, ce qui n’empêche pas son film de regorger de bouffées musicales et de guirlandes humaines à vous soulever de terre. Ce film explore le fest-noz dans sa réalité culturelle d’aujourd’hui en allant d’un fest noz à l’autre au travers toutes ces diversités et la Bretagne. Projection à 16h, Salle Pierre Abéguilé, la Martyre A la suite de la projection, nous proposerons un échange sur la musique mais aussi, ce sera l’occasion d’en écouter avec une sécession bretonne (vous pouvez amener vos instruments !) Salle Pierre Abéguilé 1 Rte de Landerneau La Martyre

