. payant Entrée aux tarifs habituels du Louxor – palais du cinéma : séance du matin : 6, 80€ ; tarifs moins de 26 ans: 5,50€. Cartes UGC et Pathé acceptées.

Projection du film « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid, au Cinéma Le Louxor et en partenariat avec le Panorama des Cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Film de Leyla Bouzid, France, 2021, 1h42, VF Variation sur le thème de l’éducation sentimentale, le film relate la relation amoureuse de deux étudiants parisiens influencée par leur culture d’origine et leur cursus littéraire. Ahmed a grandi en banlieue et se rapproche de Farah, tout juste arrivée de Tunis, dans un cours consacré à la poésie érotique arabe. Submergé par le désir, le jeune homme va pourtant temporiser et esquiver, dans une valse-hésitation entre traditions, sublimation de l’être aimé et promesse d’un plaisir supérieur. Le film sera introduit par Bruno-Nassim Aboudrar, professeur d’esthétique à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle. Il est l’auteur de plusieurs essais, notamment Nous n’irons plus au musée (Aubier, 2000), Comment le voile est devenu musulman (Flammarion, 2014) et Qui veut la peau de Vénus ? (Flammarion, 2016) Leyla Bouzid est une réalisatrice et scénariste tunisienne. Ses films ont été présentés dans plusieurs festivals internationaux et salués par la critique. Voir la bande-annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273909.html Le Louxor 170 Bd de Magenta, 75010 Paris 75010 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/une-histoire-damour-et-de-desir-film-de-leyla-bouzid/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.cinemalouxor.fr

© Une histoire d’amour et de désir

