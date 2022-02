Projection du film “un fils du sud” Le Kursaal de Besançon, 23 mars 2022, Besançon.

Projection du film “un fils du sud”

Le Kursaal de Besançon, le mercredi 23 mars à 09:00

Réalisé par Barry Alexander Brown, Un fils du Sud est l’adaptation de l’autobiographie de Bob Zellner : The Wrong Side of Murder Creek : A White Southerner in the Freedom Movement. Un fils du Sud a été présenté hors compétition au Festival du Cinéma Américain à Deauville ainsi qu’au Festival International du Film de Fiction Historique à Plaisance-du-Touch où il a obtenu le prix du public. Le FIFFH est justement axé sur la transmission et sur le cinéma portant sur la mémoire des évènements historiques. En voici le synopsis : En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.

Non ouvert au public

Projection du Film « Un fils du sud » présenté par Abraham Bengio, (Président de la commission Culture de la LICRA, Ancien DRAC), à destination des scolaires.

