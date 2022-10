Projection du film « Transe » à Aiguillon

2022-10-15 – 2022-10-15 Dans le cadre du salon de l’aquarelle à Aiguillon et du « cinespaña 2022 », le cinéma le confluent projette le film « transe », documentaire d’Emilio Belmonte. Le film est un voyage au cœur du mystère de la musique Flamenco. A 62 ans le maître flûtiste Jorge Pardo relève le défi de réunir les plus grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique.

A l'issue de la séance une auberge espagnole est proposée aux spectateurs.

