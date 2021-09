Genève AMR / Sud des Alpes Genève PROJECTION DU FILM « THE GIRLS IN THE BAND » AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

De nombreuses fois primé, le documentaire raconte l’histoire poignante et peu souvent contée des femmes instrumentistes dans le jazz et leur fascinante aventure depuis la fin des années trente à nos jours. Ces musiciennes talentueuses ont enduré le racisme, le sexisme, mais elles persévèrent, inspirent et développent leur talent dans un domaine qui les a rarement acceptées. Aujourd’hui de nouvelles artistes prennent leur juste place dans le monde du Jazz et des musiques improvisées. Trailer: [https://vimeo.com/ondemand/thegirlsintheband](https://vimeo.com/ondemand/thegirlsintheband) Judy Chaikin, réalisatrice

FILM ET TABLE RONDE OFFERT

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

