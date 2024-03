Projection du film « The girl who wore freedom » Sainte-Marie-du-Mont, mardi 4 juin 2024.

Projection du film « The girl who wore freedom » Sainte-Marie-du-Mont Manche

Projection plein air du film documentaire The girl who wore freedom . Film tournée sur place. Après la projection, échange avec l’équipe de production américaine et normande et des témoins présents dans le documentaire, Dany Patrix, Ceo Bauer (vétéran américain). Projection sous-titrée (français et anglais)

Projection plein air du film documentaire The girl who wore freedom . Film tournée sur place. Après la projection, échange avec l’équipe de production américaine et normande et des témoins présents dans le documentaire, Dany Patrix, Ceo Bauer (vétéran américain). Projection sous-titrée (français et anglais) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 17:00:00

fin : 2024-06-04 19:00:00

Place de l’Église

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie

L’événement Projection du film « The girl who wore freedom » Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin