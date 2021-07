Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Projection du film “Télescope intérieur, une œuvre spatiale d’Eduardo Kac” Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Projection du film “Télescope intérieur, une œuvre spatiale d’Eduardo Kac” Médiathèque André-Malraux, 12 novembre 2021, Lisieux. Projection du film “Télescope intérieur, une œuvre spatiale d’Eduardo Kac”

Médiathèque André-Malraux, le vendredi 12 novembre à 18:15

Durant son séjour dans la Station Spatiale Internationale en 2017, l’astronaute normand Thomas Pesquet a participé à l’élaboration d’une œuvre d’art singulière. Conçue par l’artiste Eduardo Kac, l’œuvre Télescope intérieur, faite à base de papier, ne peut exister qu’en apesanteur. Le film retrace l’histoire de ce projet, à la fois artistique et scientifique, depuis la conception de l’œuvre dans l’atelier d’Eduardo Kac à Chicago, jusqu’à sa réalisation en orbite par Thomas Pesquet à 400 km de la Terre. La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Virgile Novarina.

Gratuit

Dans le cadre du mois du film documentaire Médiathèque André-Malraux place de la république, lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:15:00 2021-11-12T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse place de la république, lisieux Ville Lisieux lieuville Médiathèque André-Malraux Lisieux