Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Projection du film « Sur les toits Havane » Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Projection du film « Sur les toits Havane » Cherbourg-en-Cotentin, 27 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Projection du film « Sur les toits Havane » Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert

Cherbourg-en-Cotentin Manche Niché au-dessus d’un quartier délabré de La Havane, se cache un village secret, à l’abri du brouhaha des rues qu’il surplombe. Ces maisons de fortune sont habitées par Roberto, Lala, Tita, Arturo, Juan, José, Reynol, Leonardo, Alejandro, Diosbel, Katiuska, Gabriel, Jean et Maria. Comme beaucoup d’autres habitants du centre de La Havane, ils ont été contraints de se réfugier dans les hauteurs devant la pénurie chronique de logements. De leur perchoir juché au sommet de la ville, ils témoignent d’une société en pleine transformation historique après 60 ans d’un gouvernement de la révolution. Durée : 80 minutes. Niché au-dessus d’un quartier délabré de La Havane, se cache un village secret, à l’abri du brouhaha des rues qu’il surplombe. Ces maisons de fortune sont habitées par Roberto, Lala, Tita, Arturo, Juan, José, Reynol, Leonardo, Alejandro, Diosbel,… bibliotheque.prevert@cherbourg.fr Niché au-dessus d’un quartier délabré de La Havane, se cache un village secret, à l’abri du brouhaha des rues qu’il surplombe. Ces maisons de fortune sont habitées par Roberto, Lala, Tita, Arturo, Juan, José, Reynol, Leonardo, Alejandro, Diosbel, Katiuska, Gabriel, Jean et Maria. Comme beaucoup d’autres habitants du centre de La Havane, ils ont été contraints de se réfugier dans les hauteurs devant la pénurie chronique de logements. De leur perchoir juché au sommet de la ville, ils témoignent d’une société en pleine transformation historique après 60 ans d’un gouvernement de la révolution. Durée : 80 minutes. Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin