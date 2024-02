PROJECTION DU FILM « SIMONE VEIL » Cazouls-lès-Béziers, lundi 4 mars 2024.

PROJECTION DU FILM « SIMONE VEIL » Cazouls-lès-Béziers Hérault

Dans le cadre de la Semaine de la Femme, le service culturel et Road Movies Cinéma vous invite à participer à la projection du film « Simone Veil » par Olivier Dahan. Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Durée 2h20

GRATUIT. .

Début : 2024-03-04 18:30:00

fin : 2024-03-04

Boulevard Victor Hugo

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

