Projection du film : « Sans toit ni loi »

L​ion d’Or à la Mostra de Venise. Un film quasi-documentaire, d’une grande sobriété dans le ton et l’interprétation et d’un réalisme saisissant. Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. _Synopsis : Une jeune fille errante est trouvée morte de froid : c’est un fait divers. Que peut-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? La caméra s’attache à Mona, racontant les deux derniers mois de son errance. Pionnière de la nouvelle vague, Agnès Varda a dédié son film à Nathalie Sarraute.​. _ Distribution : Sandrine Bonnaire (Mona Bergeron), Macha Méril (Mme Landier, la platanologue), Stéphane Freiss (Jean-Pierre, ingénieur agronome), Yolande Moreau (Yolande), Setti Ramdane (le marocain).

L​ion d’Or à la Mostra de Venise. Un film quasi-documentaire, d’une grande sobriété dans le ton et l’interprétation et d’un réalisme saisissant. Cette projection sera suivie d’un temps d’échange a… Foyer socio-culturel Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

