Projection du film Ruptures Tiers lieu de l’Ermitage, 2 février 2021, Nuits-Saint-Georges.

Projection du film Ruptures

Tiers lieu de l’Ermitage, le mardi 2 février à 20:00

Synopsis : C’est l’histoire d’une année qui a bouleversé la vie de 6 jeunes issus des grandes écoles. Tous avaient un destin bien tracé : job de rêve, voiture de fonction, et beau salaire. Mais tous ont, en l’espace d’un an, rompu avec cette voie qui leur était promise, qui selon eux, n’est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Un changement de cap de plus en plus fréquent chez la jeune élite, et qui crée de nombreuses ruptures sociétales. Retrouvez le réalisateur Arthur Gosset accompagné par Hélène Cloître, pour une discussion après la projection.

Entrée libre mais inscription obligatoire

Tiers lieu de l’Ermitage 21-23 rue de l’Ermitage Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or



