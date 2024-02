Projection du film « Retour à Reims (Fragment) » Bibliothèque Parmentier Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Inscription à compter du 6 février

Voyage singulier à travers le texte du sociologue et philosophe Didier Eribon, ce film raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français de l’après-guerre à aujourd’hui.

Les mots de Didier Eribon, dits par l’actrice Adèle Haenel, accompagnent Retour à Reims (fragments) de bout en bout, sans jamais réduire le film à une simple lecture «augmentée». L’œuvre cinématographique reprend toutefois à son compte la structure même du récit, le passionnant entrelacement que fait Eribon entre d’une part des éléments autobiographiques – son histoire familiale et son enfance à Reims dans une famille d’ouvriers – et d’autre part une réflexion de nature sociologique et politique sur les classes sociales et la construction des déterminismes sociaux.

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

©Jour 2 fête