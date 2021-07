Castres Centre national et musée Jean-Jaurès Castres, Tarn Projection du film « Raoul Villain : Il a tué Jaurès » Centre national et musée Jean-Jaurès Castres Catégories d’évènement: Castres

Tarn

Projection du film « Raoul Villain : Il a tué Jaurès » Centre national et musée Jean-Jaurès, 18 septembre 2021, Castres. Projection du film « Raoul Villain : Il a tué Jaurès »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre national et musée Jean-Jaurès Série documentaire « Des crimes presque parfaits ». Episode 6 réalisé par Patrick Schmitt et Pauline Verdu. Centre national et musée Jean-Jaurès 2, place Pélisson, 81100 Castres Castres Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castres, Tarn Autres Lieu Centre national et musée Jean-Jaurès Adresse 2, place Pélisson, 81100 Castres Ville Castres lieuville Centre national et musée Jean-Jaurès Castres