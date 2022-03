Projection du film “Princesse dragon” Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Projection du film “Princesse dragon” Cinéma Arvor, 23 avril 2022, Rennes. Projection du film “Princesse dragon”

Cinéma Arvor, le samedi 23 avril à 16:00

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

Tarif plein : 6,50 € / Tarif carte sortir : 3,50 €

Projection organisée dans le cadre du Festival national du film d’animation 2022. Cette séance sera sous-titrée pour les sourds et malentendants. Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T18:00:00

