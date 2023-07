Projection du film « Prendre racine : la vision de Wangari Maathai » Jardin Rosa Luxembourg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Projection du film « Prendre racine : la vision de Wangari Maathai » Jardin Rosa Luxembourg Paris, 8 septembre 2023, Paris. Le vendredi 08 septembre 2023

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « La vision de Wangari Maathai » d’Alan Dater et Lisa Merton Au programme de la soirée 18:15 – Visite guidée du Jardin Rosa Luxembourg 19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager) 20:30 – Projection PRENDRE RACINE : LA VISION DE WANGARI MAATHAI Alan Dater et Lisa Merton

2008 / 81 min Ce documentaire nous

plonge dans l’histoire inspirante de Wangari Mutia Maathai, militante de

l’environnement, des droits des femmes et des droits humains, fondatrice du

mouvement de la Ceinture verte devenue ministre de l’Environnement du Kenya

puis lauréate du prix Nobel de la paix. Le film retrace sa vie, depuis son

enfance jusqu’à toutes les étapes de son combat. Film

précédé par une présentation du podcast So Sweet Planet par sa fondatrice Anne

Jardin Rosa Luxembourg 63 quater, rue Riquet 75018 Paris Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr

