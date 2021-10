Airvault Airvault Airvault, Deux-Sèvres Projection du film “Pourris gâtés” avec Gérard Jugnot Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Projection du film "Pourris gâtés" avec Gérard Jugnot Airvault, 2 novembre 2021, Airvault.

2021-11-02 – 2021-11-02

Airvault Deux-Sèvres Projection du film "Pourris gâtés" avec Gérard Jugnot

“Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !”

A 20h30, salle des fêtes de Soulièvres, AIRVAULT

– Adultes : 6.00 €(16 ans et +)

Airvault

dernière mise à jour : 2021-10-25

