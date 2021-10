Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Projection du film “Poumon vert et tapis rouge” à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Projection du film “Poumon vert et tapis rouge” à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage, 28 octobre 2021, Souleuvre en Bocage. Projection du film “Poumon vert et tapis rouge” à la Maison de la nature et de la pierre sèche 2021-10-28 20:00:00 – 2021-10-28 Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche: nous vous invitons à une soirée cinéma en partenariat avec le CPIE Collines Normandes autour de la projection du film Poumon vert et tapis rouge.

C’est un film réalisé par Luc Marescot dont voici le synopsis: ” Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : “The Botanist”, un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio.

Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour? ”

La projection sera précédée d’une présentation des sites forestiers Natura 2000 du bassin de la Souleuvre.

Pass sanitaire demandé, réservation recommandée auprès du CPIE. La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche: nous vous invitons à une soirée cinéma en partenariat avec le CPIE Collines Normandes autour de la projection du film Poumon vert et tapis rouge.

C’est un film réalisé par Luc Marescot dont voici le… contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 35 La Maison de la Nature et de la Pierre Sèche: nous vous invitons à une soirée cinéma en partenariat avec le CPIE Collines Normandes autour de la projection du film Poumon vert et tapis rouge.

C’est un film réalisé par Luc Marescot dont voici le synopsis: ” Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : “The Botanist”, un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio.

Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour? ”

La projection sera précédée d’une présentation des sites forestiers Natura 2000 du bassin de la Souleuvre.

Pass sanitaire demandé, réservation recommandée auprès du CPIE. MNPS dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.93354#-0.82632