Montreuil Projection du film « Plogoff, des pierres contre des fusils » Jardins des Murs à Pêches Montreuil, 9 septembre 2023, Montreuil. Le samedi 09 septembre 2023

de 18h15 à 23h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, la Fabrique Documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Ploogoff, des pierres contre des fusils » de Nicole Le Garrec Au programme

de la soirée 18:15 – Visite guidée du Jardin 19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager) 20:30 – Projection PLOGOFF, DES PIERRES CONTRES DES FUSILS Nicole Le Garrec

1980 / 112 min Six semaines de lutte menées

par tout un village contre l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas

de la Pointe du Raz. Des habitants ont dû vendre leur terrain, d’autres ont dû

faire des emprunts, hypothéquer leur maison dans cette lutte devenue historique

contre l’énergie nucléaire. Une magnifique reconstitution documentaire à partir

de films, photographies et enregistrements sonores pris sur le vif durant la

lutte. Film précédé par une présentation du podcast So Sweet Planet par sa fondatrice Anne Greffe. Jardins des Murs à Pêches 61 Rue Pierre de Montreuil 93048 Montreuil Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

