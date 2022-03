Projection du film “Pil” Cinéma Arvor Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cinéma Arvor, le mercredi 27 avril à 14:00

Pil est une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante : accompagnée de Crobar, un gros garde maladroit qui la prend pour une noble et de Rigolin, un jeune bouffon cinglé, Pil va devoir sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement. Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Tarif plein : 6,50 € / Tarif carte sortir : 3,50 €

Projection organisée dans le cadre du Festival national du film d’animation 2022. Cette séance sera sous-titrée pour les sourds et malentendants. Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes Sud-Gare Ille-et-Vilaine

2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00

