Projection du film « Paysans sentinelles » suivie d'une causerie Paimpol, 10 avril 2022

Projection du film « Paysans sentinelles » suivie d’une causerie La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

2022-04-10 – 2022-04-10 La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol Côtes d’Armor

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au quotidien pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. Naturalistes de profession, déçus par la politique environnementale, ces passionnés aux parcours atypiques ont tout plaqué pour devenir paysans : des paysans dont la priorité est de défendre la biodiversité. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage. Ce documentaire sera l’occasion de rencontrer des éleveurs maraichers bio du pays de Paimpol, et de se questionner sur l’accessibilité aux terres pour des jeunes agriculteurs qui voudraient s’installer en bio ou en agriculture raisonnée, sur l’opportunité de créer une SCIC et un GFA, à l’instar du GFA Les Hautes Terres à Plougrescant. Les syndicats agricoles, le GAB, des représentants de la LPO 22 et Bretagne vivante seront invités à cette rencontre.

+33 7 60 85 73 40

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

