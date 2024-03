PROJECTION DU FILM « PATERNEL » CINÉMA KINÉPOLIS Béziers, jeudi 4 avril 2024.

PROJECTION DU FILM « PATERNEL » CINÉMA KINÉPOLIS Béziers Hérault

Venez découvrir le film « Paternel » qui sera suivi d’un débat dans lequel le cinéaste Ronan Tronchot et Ludovic du Clary, son scénariste, se sont beaucoup interrogés sur la fonction sociale du prêtre à travers la lecture d’ouvrages et d’articles de presse ainsi que sur l’évolution de la place du catholicisme en France.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

3 Carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie contactprtlbeziers@gmail.com

