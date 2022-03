Projection du film “Paroles de porcelaine” Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vienne

Projection du film “Paroles de porcelaine” Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon, 14 mai 2022, Chauvigny. Projection du film “Paroles de porcelaine”

Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon, le samedi 14 mai à 20:30

Le film rassemble les multiples regards, les différents « points de vue » au sens de la photographie qui constituent l’épaisseur d’une vie sociale.

Projection plein air sur la place du Donjon ou sous la verrière du musée en cas d’intempéries. Accès gratuit aux expositions jusqu’à 22h30.

Par de brefs témoignages de cadres, d’employés, de parents, voire de simples témoins de cette période, la vie et l’impact sur la cité sont abordés. Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Place du Donjon, 86300, Chauvigny Chauvigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chauvigny, Vienne Autres Lieu Espace d'archeologie industrielle du donjon de Gouzon Adresse Place du Donjon, 86300, Chauvigny Ville Chauvigny lieuville Espace d'archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny Departement Vienne

Espace d'archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauvigny/

Projection du film “Paroles de porcelaine” Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon 2022-05-14 was last modified: by Projection du film “Paroles de porcelaine” Espace d’archeologie industrielle du donjon de Gouzon Espace d'archeologie industrielle du donjon de Gouzon 14 mai 2022 Chauvigny Espace d'archeologie industrielle du donjon de Gouzon Chauvigny

Chauvigny Vienne