PROJECTION DU FILM « PAPICHA » Valras-Plage, jeudi 14 mars 2024.

Venez découvrir ou redécouvrir « Papicha », film réalisé par Mounia Meddour avec Lyna Khoudri et Shirine Boutella et suivez l’histoire de Nedjma, une jeune étudiante qui rêve de devenir styliste.

Début : 2024-03-14 18:30:00

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

